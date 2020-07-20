Харламов поиздевался над разводом с Асмус 

Гарик Харламов, глядя на разведенный в Санкт-Петербурге мост, вспомнил про расставание с супругой актрисой Кристиной Асмус. Запись оригинальной шутки на своей странице в Instagram опубликовал стенд-ап комик Данила Поперечный.
На видео, появившемся в соцсетях ночью 20 июля, Харламов смотрит на разведенный мост в Санкт-Петербурге. Затем он оборачивается, смотрит в объектив и заявляет: «Развелся!». При этом юморист указывает рукой на переправу.
Подписчики по достоинству оценили юмор артиста. В комментариях один из подписчиков назвал петербургский мост «Асмостом», другой предположил, что Харламов не сильно переживает из-за развода, третий выразил уверенность, что история с разводом — «погоня за хайпом».
Ранее, как сообщал «Рамблер», ведущая программы «Давай, поженимся!» Роза Сябитова предложила Харламову и Асмус помириться в рамках программы. При этом телесваха не исключила, что новость о разводе может быть специально придумана парой, чтобы увеличить количество упоминаний о себе в СМИ.