Шаляпин рассказал о сексе с пенсионерками 

Певец Прохор Шаляпин никогда не останется без секса, так как у него множество красивых соседок-пенсионерок. Об этом он сам сообщил «Собеседнику»

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Шаляпин начал встречаться с бывшей женой актера Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Некоторое время назад они расстались.

«Без секса я не останусь никогда, потому что в моем доме живет целая гора красивых пенсионерок», — пошутил певец вчера.

Он признался, что обожает секс, связал свою любвеобильность с тем, что является стрельцом по знаку зодиака, и высказал мнение, что любой плохой день можно исправить сном, едой, сексом или коньяком. При этом Шаляпин подчеркнул, что занимается сексом очень мало, потому что против беспорядочного секса и боится заразиться болезнью, передающейся половым путем.

Также он сообщил, что порой смотрит порнографические фильмы, никогда не практиковал секс по видеосвязи, потому что боится, что кто-то подсмотрит, и не испытывает тяги к сексу в общественных местах по той же причине, а также потому что считает это отвратительным, некрасивым и неприличным.