Ведущий «Пусть говорят» «психанул» на съемках 

Блогер Елена Родина, снявшаяся в программе «Пусть говорят» в качестве эксперта, рассказала, как ведущий Дмитрий Борисов «психанул» и выгнал ее из студии. Об этом сообщает «Экспресс-газета»

По словам Родиной, конфликт произошел на съемах выпуска, посвященного гибели блогера Насти Тропицель. Как писал «Рамблер», 18-летняя Тропицель погибла на Бали в июне. Девушка разбилась в ДТП на мотоцикле.

По словам Родиной, редакторы программы дали ей задание «нагнать» на родителей погибшей.

«Дескать, отец Насти — шоумен, который даже не плачет по дочке, а желает только пиариться на ее гибели», — объяснила она.

Когда в студии появилась бабушка Тропицель, Родина спросила, почему та позволила 18-летней девочке уехать в другую страну. В ответ Родину обвинили в некорректности, а Борисов выгнал ее из студии.