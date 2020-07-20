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Ведущий «Пусть говорят» «психанул» на съемках 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Ведущий «Пусть говорят» «психанул» на съемках
Фото: РИА Новости
Блогер Елена Родина, снявшаяся в программе «Пусть говорят» в качестве эксперта, рассказала, как ведущий Дмитрий Борисов «психанул» и выгнал ее из студии. Об этом сообщает «Экспресс-газета».
По словам Родиной, конфликт произошел на съемах выпуска, посвященного гибели блогера Насти Тропицель. Как писал «Рамблер», 18-летняя Тропицель погибла на Бали в июне. Девушка разбилась в ДТП на мотоцикле.
По словам Родиной, редакторы программы дали ей задание «нагнать» на родителей погибшей.
«Дескать, отец Насти — шоумен, который даже не плачет по дочке, а желает только пиариться на ее гибели», — объяснила она.
Когда в студии появилась бабушка Тропицель, Родина спросила, почему та позволила 18-летней девочке уехать в другую страну. В ответ Родину обвинили в некорректности, а Борисов выгнал ее из студии.
«Мне сейчас очень обидно. Ведь я никого не оскорбляла и, главное, выполняла указания редакторов! А передо мной, представляете, даже не извинились! Просто прислали потом сообщение на телефон: «Дима психанул»…» — заявила Родина.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Борисов
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