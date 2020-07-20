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Кристина Асмус рассказала о своих «странных» привычках 

Вечерняя Москва 1 час назад
Асмус рассказала о своих «странных» привычках
Фото: Вечерняя Москва
Звезда сериала «Интерны» рассказала, что у нее есть странные привычки и перечислила самые главные из них.
По словам актрисы, часть привычек связана с общением по телефону и через мессенджеры. Например, если кто-то удаляет сообщение из чата WhatsApp, Кристина удаляет его тоже. Также девушка призналась, что все важные сообщения она сначала печатает в заметках и только тогда, когда текст полностью ей нравится, отправляет адресату. Эту привычку она объяснят тем, что ей неудобно, когда человек видит оповещение о наборе сообщения слишком долго, пишет «РЕН ТВ».
— Не люблю грязь в диалоге, — отмечает девушка.
Помимо такого отношения к онлайн-общению, Асмус рассказала, что всегда ищет значение многих слов в интернете, но о каких словах идет речь — не уточнила. Также она может повернуть дверную ручку ногой, если ее руки заняты, и всегда заранее продумывает план речи, если ей предстоит произнести тост. Когда Асмус устает от «хороших и привычных» сериалов, она смотрит «нечто» на «YouTube» и не любит водителей, которые едут за машиной скорой помощи, чтобы проехать быстрее.
— По-моему, это за гранью, — говорит актриса.
Также звезда фильма «Текст» призналась, что иногда ей приходится притворяться курящей.
— В курилке театра, на съемочной площадке или просто в большой компании я могу стрельнуть у кого-то сигарету и с умным видом поддерживать беседу. При этом, когда я типа затягиваюсь, я в основном отворачиваюсь, так как вообще не умею курить сигареты, — сказала она.
Кроме того, Асмус не спит на левом боку, потому что когда-то услышала, что это сулит проблемы с сердцем. Если в примерочной магазина ей кажется, что она набрала слишком много вещей, девушка отказывается от лишних покупок.
Напомним, что совсем недавно стало известно, что Кристина Асмус подала на развод с шоуменом Гариком Харламовым. По информации СМИ инициатором развода звездной пары стал шоумен.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , РЕН ТВ
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