Асмус рассказала о своих «странных» привычках

Звезда сериала «Интерны» рассказала, что у нее есть странные привычки и перечислила самые главные из них.

По словам актрисы, часть привычек связана с общением по телефону и через мессенджеры. Например, если кто-то удаляет сообщение из чата WhatsApp, Кристина удаляет его тоже. Также девушка призналась, что все важные сообщения она сначала печатает в заметках и только тогда, когда текст полностью ей нравится, отправляет адресату. Эту привычку она объяснят тем, что ей неудобно, когда человек видит оповещение о наборе сообщения слишком долго, пишет «РЕН ТВ».

— Не люблю грязь в диалоге, — отмечает девушка.

Помимо такого отношения к онлайн-общению, Асмус рассказала, что всегда ищет значение многих слов в интернете, но о каких словах идет речь — не уточнила. Также она может повернуть дверную ручку ногой, если ее руки заняты, и всегда заранее продумывает план речи, если ей предстоит произнести тост. Когда Асмус устает от «хороших и привычных» сериалов, она смотрит «нечто» на «YouTube» и не любит водителей, которые едут за машиной скорой помощи, чтобы проехать быстрее.

— По-моему, это за гранью, — говорит актриса.

Также звезда фильма «Текст» призналась, что иногда ей приходится притворяться курящей.

— В курилке театра, на съемочной площадке или просто в большой компании я могу стрельнуть у кого-то сигарету и с умным видом поддерживать беседу. При этом, когда я типа затягиваюсь, я в основном отворачиваюсь, так как вообще не умею курить сигареты, — сказала она.

Кроме того, Асмус не спит на левом боку, потому что когда-то услышала, что это сулит проблемы с сердцем. Если в примерочной магазина ей кажется, что она набрала слишком много вещей, девушка отказывается от лишних покупок.