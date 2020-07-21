«Пронзает жуткая боль»: Светличная о травме

Звезда советского фильма «Бриллиантовая рука» Светлана Светличная травмировалась во время интервью одному из российских телеканалов, сообщает «Собеседник». На голову 80-летней артистке упала установка от софита.

Актриса рассказала, что съемочная группа нагрянула к ней без предупреждения. Артистка хоть и была недовольна неожиданным появлением журналистов, но, сжалившись над ними, что «с них спросят», согласилась на небольшое интервью. Съёмки решено было провести на лавочке у подъезда.

«Пишем интервью, и тут меня пронзает жуткая боль. Мне на голову падает установка, на которой держится софит», — цитирует издание слова Светличной.

По ее словам, конструкция по касательной задела голову, основной удар пришелся на коленку. Артистка уверяет, что такой боли не испытывала никогда. При этом она подчеркнула, что журналисты не оказали ей никакой помощи, они «прыгнули» в машину и уехали. Впоследствии медики диагностировали у Светличной серьезное сотрясение мозга.

«Спустя несколько дней ко мне пришёл молодой человек Миша. Он вручил мне букет красных роз, творожный торт и конверт, в котором лежали 15 000 рублей…», — рассказала звезда советских фильмов.

В апреле, как сообщал «Рамблер», Светлана Светличная заявила о пропаже 600 тысяч рублей после визита к ней домой журналистов одного из российских телеканалов.