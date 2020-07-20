Бузова сделала провокационное заявление

Ольга Бузова выступила в поддержку геев, лесбиянок и трансгендеров.

Певица и телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что никакая пропаганда не может заставить человека сменить ориентацию.

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Бузова отметила, что с детства смотрела на радугу, а в прошлом году даже держала радужный ЛГБТ-флаг в руках, и это никак не повлияло на ее ориентацию.

По словам певицы, все люди достойны равного отношения к себе и равных прав.