Бузова сделала провокационное заявление

Ольга Бузова выступила в поддержку геев, лесбиянок и трансгендеров.
Певица и телеведущая опубликовала пост в Instagram, в котором заявила, что никакая пропаганда не может заставить человека сменить ориентацию.
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Бузова отметила, что с детства смотрела на радугу, а в прошлом году даже держала радужный ЛГБТ-флаг в руках, и это никак не повлияло на ее ориентацию.
По словам певицы, все люди достойны равного отношения к себе и равных прав.
«Я считаю, что в нашей стране должны быть легализованы однополые браки, потому что если кто-то хочет вступить в официальный брак с человеком по чистой и искренней любви, то пусть это смело делает», — заявила Бузова.
Она также напомнила о знаменитых представителях сексуальных меньшинств, которые вдохновляют миллионы жителей Земли: Фредди Меркьюри, Петр Чайковский, Оскар Уайльд и др.
«Рамблер» писал, что ранее сенаторы внесли в Государственную думу проект закона, запрещающий усыновление детей лицами одного пола, в том числе сменившими пол, а также браки между ними. С инициативой выступил ряд членов Совета Федерации, в том числе Елена Мизулина, Римма Галушкина и Людмила Нарусова.