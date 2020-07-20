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В очках и без макияжа: Певцов поделился честным селфи 55-летней Дроздовой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Певцов поделился честным селфи 55-летней Дроздовой
Фото: Teleprogramma.pro
57-летний Дмитрий Певцов не скрывает: он безгранично любит и уважает свою вторую половинку. Актеры вместе уже без малого тридцать лет. Будущие супруги познакомились в 1991 году на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». Именно тогда между ними возникла обоюдная симпатия, которая переросла в дружбу и более глубокое чувство. Спустя три года Ольга Дроздова официально вышла замуж за своего избранника. Однако их общий сын Елисей появился на свет только по прошествии тринадцати лет, в 2007 году.
Дмитрий крайне редко распространяется о личной жизни. При этом актер активно ведет личный микроб, делясь с верными почитателями семейными кадрами. Певцов очень остро реагирует на какую бы то ни было критику в адрес его жены. Ранее возлюбленный Ольги Дроздовой обратился к хейтерам с предупреждением, отметив, что закроет им доступ к своему Instagram из-за неуместной и едкой критики в адрес его любимой женщины. Дмитрий дал понять, что не намерен мириться с грубостью в Сети, особенно, если эти негативные отклики направлены на его близких.
Instagram.com/dima_pevtsov
К слову, в своем микроблоге Певцов поделился честным селфи жены, показав Ольгу без макияжа. Перед объективом фотокамеры Дроздова предстала в очках с крупной круглой оправой, собрав волосы в хвост. Таким образом, актриса позировала и без укладки. Избранница Дмитрия не видит ничего предосудительного в естественности и натуральной красоте.
К слову, в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, говоря о внешности Ольги Дроздовой, подметил, что эта актриса обладает яркой и весьма запоминающейся внешностью.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Дмитрий Певцов , Ольга Дроздова , Александр Васильев
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