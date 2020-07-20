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Актриса рассказала о пережитом на кастинге к «50 оттенкам серого» стыде 

Lenta.ru 52 минуты назад
Стыд, кастинг и «50 оттенков серого»
Фото: Lenta.ru
Американская актриса Люси Хейл испытала сильнейший стыд на кастинге для эротического БДСМ-фильма «50 оттенков серого» из-за откровенного монолога, который ей пришлось читать. Артистка рассказала о пережитом в интервью Associated Press, запись беседы с ней опубликована в Twitter.
«Я была очень молода. Это было не десять лет назад, но довольно давно», — подчеркнула 31-летняя Хейл.
По словам актрисы, она даже не поняла до конца, о чем говорила, читая на кастинге монолог.
«Я была немного наивна по отношению ко всему этому, но все равно пошла на кастинг. Очевидно, роль я не получила, но и хорошо, потому что меня уже до чертиков напугал сам кастинг на роль», — призналась Хейл.
Артистка пыталась получить главную роль Анестейши Стил в фильме. Ее в итоге сыграла Дакота Джонсон. Хейл исполнила главную роль в сериале «Кэти Кин», спин-оффе «Ривердейла».
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Шоу-бизнес , Дакота Джонсон , Associated Press
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