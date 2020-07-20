Стыд, кастинг и «50 оттенков серого»

Американская актриса Люси Хейл испытала сильнейший стыд на кастинге для эротического БДСМ-фильма «50 оттенков серого» из-за откровенного монолога, который ей пришлось читать. Артистка рассказала о пережитом в интервью Associated Press, запись беседы с ней опубликована в Twitter.

«Я была очень молода. Это было не десять лет назад, но довольно давно», — подчеркнула 31-летняя Хейл.

По словам актрисы, она даже не поняла до конца, о чем говорила, читая на кастинге монолог.

«Я была немного наивна по отношению ко всему этому, но все равно пошла на кастинг. Очевидно, роль я не получила, но и хорошо, потому что меня уже до чертиков напугал сам кастинг на роль», — призналась Хейл.