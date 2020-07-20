Появились доказательства измены Эмбер Херд Деппу

В 2011 году, как сообщал «Рамблер», Депп и Херд начали встречаться, в 2015-м поженились, в 2016-м подали на развод, в 2017-м развелись официально. В том же 2017-м актриса начала встречаться с Маском. Некоторое время спустя Депп заявил, что Херд начала изменять ему с Маском через месяц после свадьбы, а также обвинил британский таблоид The Sun в клевете о его отношениях с актрисой и подал иск в суд.

В рамках этого процесса консьерж дома в Лос-Анджелесе, в котором расположен пентхаус Деппа, Алехандро Ромеро дал письменные свидетельские показания о том, что с марта 2015 года несколько раз в неделю Маск посещал Херд в пентхаусе Деппа поздно вечером, когда актера не было дома.

В 2016 году Херд обвинила Деппа в домашнем насилии по отношению к ней. Актер впервые прокомментировал обвинение лишь в 2018-м — заявил, что это даже звучит неправдоподобно, потому что он неспособен причинить вред тому, кого любит.