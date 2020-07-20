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Появились новые доказательства измены Херд Деппу 

Артём Кульша 18 минут назад
Появились доказательства измены Эмбер Херд Деппу
Фото: Reuters
Бизнесмен Илон Маск регулярно посещал актрису Эмбер Херд, когда актера Джонни Деппа, на тот момент ее мужа, не было дома. Об этом, как сообщает Deadline, заявил консьерж дома, в котором расположен пентхаус Деппа.
В 2011 году, как сообщал «Рамблер», Депп и Херд начали встречаться, в 2015-м поженились, в 2016-м подали на развод, в 2017-м развелись официально. В том же 2017-м актриса начала встречаться с Маском. Некоторое время спустя Депп заявил, что Херд начала изменять ему с Маском через месяц после свадьбы, а также обвинил британский таблоид The Sun в клевете о его отношениях с актрисой и подал иск в суд.
В рамках этого процесса консьерж дома в Лос-Анджелесе, в котором расположен пентхаус Деппа, Алехандро Ромеро дал письменные свидетельские показания о том, что с марта 2015 года несколько раз в неделю Маск посещал Херд в пентхаусе Деппа поздно вечером, когда актера не было дома.
В 2016 году Херд обвинила Деппа в домашнем насилии по отношению к ней. Актер впервые прокомментировал обвинение лишь в 2018-м — заявил, что это даже звучит неправдоподобно, потому что он неспособен причинить вред тому, кого любит.
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Шоу-бизнес , Джонни Депп , Алехандро Ромеро , Илон Маск
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