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«Он подобное не прощает»: Ефремов развелся из-за измены 

Ирина Лебедева 22 минуты назад
«Он подобное не прощает»: Ефремов развелся из-за измены
Фото: РИА Новости
Нынешняя супруга Михаила Ефремова — Софья Кругликова — родила актеру троих детей.
А познакомились Михаил и Софья 17 лет назад, когда Ефремов ушел от предыдущей жены Ксении Качалиной.
Тогда дочери Ефремова и Качалиной было всего два года, и Кругликова уговаривала актера вернуться в семью. Но тот категорически не захотел.
«Миша не хотел: был сильно обижен на Качалину, которая ему изменила. Он подобное не прощает», — приводит РИА ФАН слова одного из друзей Ефремова.
У Михаила и Софьи завязался роман. Удивительно, но семьей стали совершенно разные люди — Кругликова религиозна, никогда не курила и не пила, детей приучала к здоровому образу жизни.
Ефремова она также пыталась вылечить от зависимостей, но он постоянно срывался, и с каждым разом ситуация ухудшалась.
Как ранее писал «Рамблер», артист уже больше месяца находится под домашним арестом после смертельной аварии с его участием.
От общения с зеленым змием артист отказался. Пагубную привычку он заменил новым пристрастием — чтением книг.
Он читает их в специальной комнате, которую шутливо называет «берлогой» и «гадюшником».
Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Качалина , РИА ФАН
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