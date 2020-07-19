«Он подобное не прощает»: Ефремов развелся из-за измены 

Нынешняя супруга Михаила Ефремова — Софья Кругликова — родила актеру троих детей.

А познакомились Михаил и Софья 17 лет назад, когда Ефремов ушел от предыдущей жены Ксении Качалиной

Тогда дочери Ефремова и Качалиной было всего два года, и Кругликова уговаривала актера вернуться в семью. Но тот категорически не захотел.

«Миша не хотел: был сильно обижен на Качалину, которая ему изменила. Он подобное не прощает», — приводит РИА ФАН слова одного из друзей Ефремова.

У Михаила и Софьи завязался роман. Удивительно, но семьей стали совершенно разные люди — Кругликова религиозна, никогда не курила и не пила, детей приучала к здоровому образу жизни.

Ефремова она также пыталась вылечить от зависимостей, но он постоянно срывался, и с каждым разом ситуация ухудшалась.

Как ранее писал «Рамблер», артист уже больше месяца находится под домашним арестом после смертельной аварии с его участием.

От общения с зеленым змием артист отказался. Пагубную привычку он заменил новым пристрастием — чтением книг.

Он читает их в специальной комнате, которую шутливо называет «берлогой» и «гадюшником».