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Контракт закончен? Бузову и Манукяна разоблачают 

Ирина Лебедева 12 минут назад
Контракт закончен? Бузову и Манукяна разоблачают
Фото: Instagram
Ольгу Бузову и Давида Манукяна перестали видеть вместе.
Скептики, и ранее намекавшие на то, что любовь у звезд — фальшивая, что они просто заключили контракт для пиара, и отрабатывают его, теперь заговорили в полный голос, — сообщают dni.ru.
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Пара перестала обнародовать совместные фотографии и видеоролики, напротив, видно, что у каждого — своя жизнь.
СМИ пишут, что, вероятно, сроки договоренности истекли, а для дальнейшего пиара требуется уже новая тема — старая перестала приносить желаемые дивиденды.
Инсайдеры отмечают, что, хотя рейтинг Давы серьезно вырос, он недоволен тем, что его не воспринимают самостоятельным артистом — для публики он все еще «парень Бузовой».
Напомним, что роман и взаимодействие Бузовой и Манукяна начались со съемок клира Ольги «Лайкер».
Через полгода они объявили себя парой.
Как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова в четвертый раз снялась для обложки журнала Playboy.
Поклонники звезды отметили, что у нее внезапно выросла грудь.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова , Дни.Ру
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