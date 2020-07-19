Аллегрова подарила трясущемуся Шуре стул

Александру Медведеву, который известен публике, как Шура, пришлось сражаться с зависимостью от запрещенных веществ — иначе бы он не выжил.

В авторском YouTube-шоу певицы Валерии он рассказал, что много лет употреблял наркотики, что разрушило его жизнь и здоровье.

Все, что он зарабатывал, уходило на наркотики, как рассказывал певец, за одну ночь он мог потратить несколько тысяч долларов.

После неудачно сделанной инъекции Медведев более полутора лет страдал от сильнейшего тремора. Пострадавшая рука так тряслась, что заснуть было невозможно. Пришлось приспособить груз — мешочек с песком.

А общее состояние было настолько плохим, что выступать он практически не мог — валился с ног.

Ирина Аллегрова помогла — привезла удобный стул. Это Александра очень выручило.

«Спасибо Ирке Аллегровой. Она мне подарила стульчик круглый, который разбирается. Возили его на гастроли», — цитирует слова шоумена Экспресс Газета.

Шура вспомнил, что сильно удивлялся, почему заказчики так снисходительно относятся к нему.

И лишь позднее он узнал, что эти выступления были «гуманитарной помощью» его друзей.