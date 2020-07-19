«Не смотри налево»: Пугачева поделилась секретами счастья

Алла Борисовна в инстаграме поделилась своей формулой семейного счастья.
А у Примадонны есть чему поучиться — слава, звания, успех, семья всем на зависть — прекрасные отношения со старшей дочерью, трое внуков, и своя личная жизнь — замечательный муж и двое малышей.
«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — написала звезда в микроблоге. Кстати, тут же певица выложила свои портреты — выглядит она прекрасно.
Кстати, тут же певица выложила свои портреты — выглядит она прекрасно.
Даже давний оппонент Пугачевой Сергей Соседов считает, что эта пара выстроила прочные отношения.
Правда, критик верен себе и своим антипатиям, и заявляет, что молодой «телеведущий-миллиардер» — сказочный вариант для Аллы Борисовны, и она никогда свое счастье не упустит, — пишетпортал argumentiru.com.
Как сообщал «Рамблер», у Киркорова произошла размолвка с бывшей женой Аллой Пугачевой: ранее экс-супруги регулярно демонстрировали сохранившуюся дружбу в соцсетях, а теперь Примадонна даже отписалась от Филиппа в Instagram.