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«Не смотри налево»: Пугачева поделилась секретами семейного счастья 

Ирина Лебедева 14 минут назад
«Не смотри налево»: Пугачева поделилась секретами счастья
Фото: Instagram
Алла Борисовна в инстаграме поделилась своей формулой семейного счастья.
А у Примадонны есть чему поучиться — слава, звания, успех, семья всем на зависть — прекрасные отношения со старшей дочерью, трое внуков, и своя личная жизнь — замечательный муж и двое малышей.
«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — написала звезда в микроблоге. Кстати, тут же певица выложила свои портреты — выглядит она прекрасно.
Кстати, тут же певица выложила свои портреты — выглядит она прекрасно.
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Даже давний оппонент Пугачевой Сергей Соседов считает, что эта пара выстроила прочные отношения.
Правда, критик верен себе и своим антипатиям, и заявляет, что молодой «телеведущий-миллиардер» — сказочный вариант для Аллы Борисовны, и она никогда свое счастье не упустит, — пишетпортал argumentiru.com.
Как сообщал «Рамблер», у Киркорова произошла размолвка с бывшей женой Аллой Пугачевой: ранее экс-супруги регулярно демонстрировали сохранившуюся дружбу в соцсетях, а теперь Примадонна даже отписалась от Филиппа в Instagram.
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Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Алла Пугачева , издание "Суть событий"
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