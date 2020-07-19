«Не смотри налево»: Пугачева поделилась секретами счастья

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Алла Борисовна в инстаграме поделилась своей формулой семейного счастья.

А у Примадонны есть чему поучиться — слава, звания, успех, семья всем на зависть — прекрасные отношения со старшей дочерью, трое внуков, и своя личная жизнь — замечательный муж и двое малышей.

«Первое правило семейного счастья: не смотри налево, смотри направо и вперед», — написала звезда в микроблоге. Кстати, тут же певица выложила свои портреты — выглядит она прекрасно.

Кстати, тут же певица выложила свои портреты — выглядит она прекрасно.

Даже давний оппонент Пугачевой Сергей Соседов считает, что эта пара выстроила прочные отношения.