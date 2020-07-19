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Утяшева рассекретила, с кем танцевал Харламов на вечеринке 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Гарик Харламов нынче — завидный жених. Все при нем — молодость, бизнесы, капиталы.
И что пользователи социальных сетей, что СМИ — все выискивают малейшую зацепку — с кем у телезвезды намечается роман?
В сети засомневались в разводе Харламова и Асмус
Ляйсан Утяшева решила подшутить над страждущими увидеть новую половинку Харламова.
В сторис своего инстаграма она выложила фотографию с вечеринки, где медленный танец Гарин танцует…с Павлом Волей.
А сама Ляйсан выбрала себе в пару хореографа шоу «Танцы» на ТНТ Екатерину Решетникову.
«Все встало на свои места», — поддразнила сплетников девушка.
Как ранее писал «Рамблер», Харламов в свойственной ему юмористической манере ответил на гуляющие в интернете слухи.
В социальных сетях он опубликовал шуточное фото с пышногрудой дамой, подписав его: «Ладно, раскрыли! Знакомьтесь, моя новая пассия — Гига Бюстовна Грудинина!»
Шоу-бизнес , Видео , Екатерина Решетникова , Гарик Харламов , Ляйсан Утяшева
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