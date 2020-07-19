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Больше центнера! Джиган показал упитанное тело 

Ирина Лебедева и ещё 1 14 минут назад
Больше центнера! Джиган показал упитанное тело
Фото: Instagram
Джиган в сторис инстаграма выложил видеоролик из аквапарка.
Они с Тимати решили сходить покататься на серфе в специально оборудованный басейн, раз уж теплые моря пока недоступны.
Джиган официально признан психбольным
Сначала рэпер похвастался фотофактами из прошлого — там он в прекрасной физической форме, загорелый, демонстрирует фигуру и татуировки.
Потом показал, как ловко управляется с доской Тимати.
А затем уже выставил видео с собой, нынешним.
Сразу видно, что Джиган сильно поправился. При его росте чуть более 170 см такую прибавку в весе не скрыть, да он и не пытается — сам сообщил, сколько стал весить.
И заметно, что из-за этого, плюс, возможно, из-за общей растренированности, серфингист чувствует себя неуверенно. В итоге рэпер просто падает в воду.
Обмен веществ у Джигана, скорее всего, изменился в связи с изменением образа жизни.
Так его организм отреагировал на курс реабилитации после лечения от наркозависимости. Несомненно, дала о себе знать и затянувшаяся самоизоляция.
Так что теперь, как прогнозируют поклонники, придется подналечь на спорт и следить за правильностью питания.
Как сообщал «Рамблер», рэпер Джиган (Денис Вайнштейн-Устименко) в эфире YouTube-шоу «Что было дальше» признался, что получил официальный статус психически больного человека.
Поэтому, по его словам, в настоящее время ему запрещено управлять автомобилем.
Видео дня. В "Матросской тишине" накрыли колл-центр
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Шоу-бизнес , Другое , Тимати
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