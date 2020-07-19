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Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме 

Lenta.ru 29 минут назад
Охлобыстин извинился перед Наргиз
Фото: РИА Новости
Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю». Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».
Артист принес извинения после того, как Наргиз опубликовала в социальных сетях скриншот интервью Охлобыстина и поинтересовалась, почему незнакомый ей человек рассуждает о ее пороках. Актер в своем сообщении признал, что «походу с дуру ляпнул». Он подчеркнул, что наверняка не прав.
Ранее Охлобыстин рассказал о последней беседе с артистом Михаилом Ефремовым перед смертельным ДТП и о его пьющем окружении. Он отметил, что публике нравился «образ» Ефремова-алкоголика, «веселого, разбитного, вечно пьяного оппозиционера, хулигана».
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Иван Охлобыстин
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