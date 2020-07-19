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Умерла Марина Макарова, звезда «Убойной силы» и «Тайн следствия» 

Ирина Лебедева и ещё 16 11 минут назад
Названа причина смерти звезды «Убойной силы»
Фото: Костромской Камерный Драматический Театр
Известная актриса Марина Макарова ушла из жизни безвременно, ей было всего 46 лет, — сообщает РИА Новости.
Как пишут СМИ, у звезды недавно был диагностирован рак желудка 4-й степени, лечение не смогло помочь.
«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — написали ее коллеги на страничке Костромского камерного драматического театра в соцсети «ВКонтакте».
Зрители запомнили и полюбили Марину Макарову за роли в сериалах «Тайн следствия», «Убойная сила», «Литейный», «Фаворский» и других — актриса была востребована и много снималась.
Как ранее писал «Рамблер», в прошлом месяце в Санкт-Петербурге скончалась актриса тетра имени Ленсовета Ирина Замотина, среди работ которой — роль в сериале «Тайны следствия».
Шоу-бизнес , Ирина Замотина , Марина Макарова , РИА Новости
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