Названа причина смерти звезды «Убойной силы»

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Известная актриса Марина Макарова ушла из жизни безвременно, ей было всего 46 лет, — сообщает РИА Новости.

Как пишут СМИ, у звезды недавно был диагностирован рак желудка 4-й степени, лечение не смогло помочь.

«Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — написали ее коллеги на страничке Костромского камерного драматического театра в соцсети «ВКонтакте».

Зрители запомнили и полюбили Марину Макарову за роли в сериалах «Тайн следствия», «Убойная сила», «Литейный», «Фаворский» и других — актриса была востребована и много снималась.