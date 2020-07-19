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Актриса «Убойной силы» и «Тайн следствия» Марина Макарова умерла в 45 лет 

News.ru и ещё 1 50 минут назад
Умерла звезда «Убойной силы» и «Тайн следствия»
Фото: vk.com/kamerniy.teatr
Актриса Марина Макарова, на счету которых множество ролей в известных фильмах и сериалах, умерла в возрасте 45 лет. Она снималась в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Литейный, 4», «Секретная служба Его Величества» и других.
Об уходе Макаровой из жизни сообщил Костромской камерный драматический театр.
Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить, — говорится в некрологе на сайте театра.
Причины смерти актрисы не называются, но её близкое окружение говорит, что Макарова долго болела и боролась с раком желудка.
Марина Макарова родилась в Костроме, окончила СПбГАТИ, работала в театре «Приют комедиантов». В последнее время вернулась в Кострому и стала играть в Камерном театре Бориса Голодницкого.
Ранее NEWS.ru сообщал, что художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП. Авария произошла в Ленинградской области на трассе Кемполово — Выра — Тосно — Шапки. Ему было 72 года.
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Шоу-бизнес , Другое , Марина Макарова
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