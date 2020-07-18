«Я не просила вашего совета»: Семенович отчитала хейтеров 

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Шаг за шагом налаживается жизнь сферы шоу-бизнеса.

Вынужденное затворничество завершается, и звезды «выходят в люди».

Длительная самоизоляция повлияла на них по-разному.

Анна Семенович , к примеру, несколько прибавила в весе, что заметно на фотографиях, выложенных в инстаграм.

Этот факт чрезвычайно вдохновил хейтеров, которые принялись строчить в социальных сетях злобные комментарии по поводу внешнего вида певицы.

Анна не поленилась и ответила недоброжелателям.

«Кто-то мне советует похудеть, кто-то поменять образ, кому-то не нравится мой смех и большая грудь. Но вот, что я вам скажу: во первых — я не просила вашего совета, во вторых — пока вы не поймёте, что в этой жизни надо менять только себя, а не строчить мерзкие комменты под постами счастливых людей, вы так и будете только хейтерами! А я так и останусь — успешной, любимой, востребованной, желанной и красивой женщиной, которую люди приглашают выступать на свои праздники, и получают от этого огромное удовольствие. Вот так, мои дорогие хейтеры, ваша критика до меня не доходит, я чувствую себя счастливой и моя фигура очень нравится мне, а главное моему мужчине», — написала Семенович в микроблоге.

Поклонники поддержали певицу: