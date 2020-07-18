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«Я не просила вашего совета»: Семенович отчитала хейтеров 

Ирина Лебедева 52 минуты назад
«Я не просила вашего совета»: Семенович отчитала хейтеров
Фото: Instagram
Шаг за шагом налаживается жизнь сферы шоу-бизнеса.
Вынужденное затворничество завершается, и звезды «выходят в люди».
Длительная самоизоляция повлияла на них по-разному.
Анна Семенович, к примеру, несколько прибавила в весе, что заметно на фотографиях, выложенных в инстаграм.
Этот факт чрезвычайно вдохновил хейтеров, которые принялись строчить в социальных сетях злобные комментарии по поводу внешнего вида певицы.
Анна не поленилась и ответила недоброжелателям.
«Кто-то мне советует похудеть, кто-то поменять образ, кому-то не нравится мой смех и большая грудь. Но вот, что я вам скажу: во первых — я не просила вашего совета, во вторых — пока вы не поймёте, что в этой жизни надо менять только себя, а не строчить мерзкие комменты под постами счастливых людей, вы так и будете только хейтерами! А я так и останусь — успешной, любимой, востребованной, желанной и красивой женщиной, которую люди приглашают выступать на свои праздники, и получают от этого огромное удовольствие. Вот так, мои дорогие хейтеры, ваша критика до меня не доходит, я чувствую себя счастливой и моя фигура очень нравится мне, а главное моему мужчине», — написала Семенович в микроблоге.
Поклонники поддержали певицу:
«Вы бомба! Вообще не обращайте внимания на негативных людей, ваш позитив заряжает меня каждый день, большое вам спасибо!».
Как сообщал «Рамблер», российскую певицу Анну Семенович раскритиковали в Сети после публикации видео с танцами на яхте.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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