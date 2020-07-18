«Она не права»: Пригожин поспорил с Распутиной 

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Иосиф Пригожин не поддержал Машу Распутину, назвавшую артистов безголосыми и бездумными обезьянами.

Продюсер считает, что среди представителей шоу-бизнеса много талантливых людей. Об этом он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Она имеет право на собственную точку зрения и на свое мнение. Безголосых достаточно, но не все. Если она сказала «все», то она не права, потому что в этом мире есть еще и талантливые люди».

Пригожин уверен, что низкокачественный музыкальный сегмент процветает из-за того, что на него есть спрос.

«Мы сегодня живем по принципу востребованности, и если их не потребляли бы, то, наверное, их не было бы. Дело в том, что потребитель перестал воспринимать людей, борющихся за качество. Они лучше что-то легковесное возьмут», — говорит он.