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«Ничем не могу помочь»: Брухунова обозначила свою позицию 

Ирина Лебедева 12 минут назад
«Ничем не могу помочь»: Брухунова обозначила свою позицию
Фото: Instagram
Супруга Евгения Петросяна прославилась специфической манерой одеваться.
Стиль ее в соцсетях фолловеры дружно обозначили, как «бабушкин» и в свое время сделали вывод — девушка подстраивается под своего весьма немолодого мужа.
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Тем не менее, наряды Татьяны Брухуновой вызывали шквал критики до тех пор, пока она не стала жестко банить своих оппонентов. Сейчас в ее инстаграме остались только хвалебные отзывы.
Ну и Татьяна, видимо, решила, что пришла пора расставить все положенные точки в положенных местах.
Она опубликовала большой пост, посвященный своей манере одеваться.
Из опубликованного следует, во-первых, то, что ничего менять она не собирается.
Положим, тут автор немного лукавит — если отсмотреть странички ее инстаграма с самого начала, то заметно, что ретро направление-то неизменно, но подбор и сочетание нарядов стали значительно грамотнее.
Тем не менее, Брухунова четко пишет, что услугами стилистов она не пользуется и пользоваться не планирует.
Во-вторых, советы, как профессионалов, так и обычных подписчиков, девушку не интересуют.
Она почему-то считает, что все ей предлагают облачиться в мини-юбку, майку со стразами и колготки в крупную сетку.
Ну и в заключение Брухунова пишет, что «ничем не может помочь» тем, кого удивляет ее манера одеваться, и предлагает таким людям просто отписаться от ее аккаунта.
«Мой «бабушкин» стиль обсуждается вот уже два года беспрерывно, выходных и праздников. Уважаемые издания публикуют мнения псевдостилистов, иногда, правда, попадаются и настоящие, но мало кому известные, которые в один голос вопят, что мне нужны юбки покороче, побольше стрейчевых маечек (желательно в стразах) и колготки в крупную сетку. Проще говоря, как бы кого не шокировал, разочаровывал, пугал или удручал мой стиль — ничем не могу помочь. Но у вас всегда есть заветная кнопка «отписаться», — сообщила она в микроблоге.
Как ранее писал «Рамблер», сначала провинциальная девушка из Тулы стала работать на Степаненко.
Татьяна пришлась по душе актрисе, и та вскоре порекомендовала ее мужу в качестве личной ассистентки.
Итогом всего этого оказался длительный и громкий развод Петросяна и Степаненко, и пятая свадьба мэтра юмора с юной помощницей.
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Шоу-бизнес , Евгений Петросян
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