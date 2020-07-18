«Ну как 18-летняя!»: поклонники в восхищении от Пугачевой

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Алла Пугачева выложила в инстаграм фотографию, на которой она позирует с подругами Идой и Олесей.

Певица в микроблоге написала, что они «почирикали о своем, о девичьем», пока их супруги вели деловые разговоры.

Так вот поклонники суперзвезды в восхищении: 71-летняя Примадонна выглядит лучше своих молодых подруг.

«А нооожки то какие! Ну как 18 летняя! Алла Борисовна красотка», «У Пугачевой обратный отчёт времени пошёл?», «Как девочка!», «Алла Борисовна, Вы просто — девочка! Даже узнала не сразу».

Действительно, Алла Борисовна выглядит как минимум ровесницей своей дочери Кристины.

Причем не только с дальних ракурсов, но и на портретных фотографиях.

с бывшей женой Аллой Пугачевой: ранее экс-супруги регулярно демонстрировали сохранившуюся дружбу в соцсетях, а теперь Примадонна даже отписалась от Филиппа в Instagram.