Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ну как 18-летняя!»: новый образ Пугачевой потряс поклонников 

Ирина Лебедева 20 минут назад
«Ну как 18-летняя!»: поклонники в восхищении от Пугачевой
Фото: Instagram
Алла Пугачева выложила в инстаграм фотографию, на которой она позирует с подругами Идой и Олесей.
Певица в микроблоге написала, что они «почирикали о своем, о девичьем», пока их супруги вели деловые разговоры.
Соседов оценил новость о разводе Пугачевой и Галкина
Так вот поклонники суперзвезды в восхищении: 71-летняя Примадонна выглядит лучше своих молодых подруг.
«А нооожки то какие! Ну как 18 летняя! Алла Борисовна красотка», «У Пугачевой обратный отчёт времени пошёл?», «Как девочка!», «Алла Борисовна, Вы просто — девочка! Даже узнала не сразу».
Действительно, Алла Борисовна выглядит как минимум ровесницей своей дочери Кристины.
Причем не только с дальних ракурсов, но и на портретных фотографиях.
Как ранее писал «Рамблер», у Киркорова произошла размолвка
с бывшей женой Аллой Пугачевой: ранее экс-супруги регулярно демонстрировали сохранившуюся дружбу в соцсетях, а теперь Примадонна даже отписалась от Филиппа в Instagram.
Видео дня. Во французском Нанте загорелся собор
Комментарии 5
Шоу-бизнес , Алла Пугачева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
С-400 взвинтили цену на F-35
С-400 взвинтили цену на F-35
Харламов представил новую пассию
Харламов представил новую пассию
«Сегодня утром героически пали во время боев»
«Сегодня утром героически пали во время боев»
«Приехали русню пострелять»
«Приехали русню пострелять»
Видео
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
00:58
Момент фатальной аварии с военной колонной попал на видео
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
00:28
Крысы устроили поединок на глазах у кота и попали на видео
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
00:33
Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе
Спасение россиян во время урагана попало на видео
00:41
Спасение россиян во время урагана попало на видео
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
02:05
Внезапная проверка войск по приказу Путина попала на видео
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
00:23
Пришедший в кафе с ножом в спине мужчина попал на видео
Происшествия Криминал
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
00:29
Вышвырнувший из автобуса пенсионера водитель попал на видео
Происшествия
Таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки
01:03
Таксиста заподозрили в изнасиловании пассажирки
Происшествия
Когда ждать второй волны COVID-19
03:19
Когда ждать второй волны COVID-19
Общество Статьи
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
00:39
Массовый крестный ход в Екатеринбурге попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение