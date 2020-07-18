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«Господин святоша»: Наргиз высмеяла Охлобыстина 

Ирина Лебедева 8 минут назад
«Господин святоша»: Наргиз высмеяла Охлобыстина
Фото: Instagram
Наргиз Закирова некоторое время назад нелестно отозвалась о России, отметив, что ей страшно привозить сюда детей, ибо тут свирепствует мафия.
Наргиз поразила фанатов
Тогда многие представители сферы шоу-бизнеса (и не только) комментировали это высказывание певицы.
Не остался в стороне и Иван Охлобыстин, который во всеуслышание заявил, что Закирова «страдает пагубным пристрастием к алкоголю», поэтому и делает всякие странные заявления, — рассказывает Тeleprogramma.pro.
О словах Охлобыстина стало известно самой Наргиз, что ее немало удивило.
Лично они не знакомы, по делам никогда не пересекались — с чего такие комментарии?
Певица опубликовала в инстаграме резкий пост, где назвала актера «господин святоша» и предположила, что он выступил не просто так, а с подачи кого-то, кто затаил на нее злобу.
Наличие недоброжелателей Наргиз не отрицает — все помнят, с каким скандалом она расставалась, к примеру, с продюсером Максимом Фадеевым.
«Вы, господин святоша, каким боком ко мне причастие имеете, чтобы о моих «пагубных пристрастиях» рассуждать? Хотя вполне возможно, что и вам отчасти перепал медячок от затейника. Чего бы не взять, да, Вань?»
Как сообщал «Рамблер», как отмечала в беседах с журналистами Закирова, она была словно в тюрьме, когда сотрудничала с Фадеевым.
Он, по ее словам, не давал ей в полной мере заниматься творчеством, поэтому нет ничего удивительного, что они в итоге расстались.
Причем сейчас ей запрещено петь песни, написанные в разные годы для нее Фадеевым.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Иван Охлобыстин , Наргиз Закирова
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