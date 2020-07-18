Звезда «Счастливы вместе» собрался жениться

Звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов трижды разведен. И в каждом браке у него были дети.
С третьей супругой актер оформил развод в прошлом году.
Однако один Логинов оставался недолго, и его стали замечать в обществе начинающей актрисы Марии Гуськовой, которая вдвое моложе завидного холостяка, — рассказывает СтарХит.
А недавно на руке девушки появилось кольцо, которое окружающие сочли помолвочным.
Правда, 45-летний Логинов, хоть и не отрицает возможность предстоящей женитьбы, но комментариев пока никаких не дает.
Мария же в инстаграме стала размещать совместные фотографии с Виктором.
Как сообщал «Рамблер», после закрытия ситкома «Счастливы вместе», карьера Виктора Логинова пошла на спад, но он продолжает сниматься в сериалах.