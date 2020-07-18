Звезда «Счастливы вместе» собрался жениться

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Звезда ситкома «Счастливы вместе» Виктор Логинов трижды разведен. И в каждом браке у него были дети.

С третьей супругой актер оформил развод в прошлом году.

Однако один Логинов оставался недолго, и его стали замечать в обществе начинающей актрисы Марии Гуськовой , которая вдвое моложе завидного холостяка, — рассказывает СтарХит.

А недавно на руке девушки появилось кольцо, которое окружающие сочли помолвочным.

Правда, 45-летний Логинов, хоть и не отрицает возможность предстоящей женитьбы, но комментариев пока никаких не дает.

Мария же в инстаграме стала размещать совместные фотографии с Виктором.