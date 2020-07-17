Падчерица Урганта опубликовала провокационный ролик

Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе разместила в Сети пикантный ролик со своим темнокожим бойфрендом. Об этом сообщает «СтарХит»

«Рамблер» писал, что падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе учится в школе Parsons в Нью-Йорке и ведёт блог о своей жизни в США.

На видео, появившемся в соцсети TikTok, жених Кикнадзе дает волю рукам и хватает ее пониже спины. При этом девушка смеется и не останавливает молодого человека.

«Если тебя так не трогают, то ты не его девушка!» — подписала она видео.

Интернет-пользователи по-разному отнеслись к ролику Кикнадзе. Часть из них похвалила влюбленных за смелость, отметив, что они очень красивые и веселые. Однако были и те, кто посчитали видео слишком откровенным и заявили, что оно может не понравиться Урганту.

«Ваня не одобрит», — заявил один из комментаторов.

При этом сам известный телеведущий, по данным издания, ранее подчеркивал, что уважает мнение детей и понимает, что «это самостоятельный и разумный человек, чье решение нужно принимать».