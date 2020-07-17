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Падчерица Урганта опубликовала провокационный ролик с женихом 

Алиса Селезнёва 35 минут назад
Падчерица Урганта опубликовала провокационный ролик
Фото: РИА Новости
Падчерица телеведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе разместила в Сети пикантный ролик со своим темнокожим бойфрендом. Об этом сообщает «СтарХит».
«Рамблер» писал, что падчерица Ивана Урганта Эрика Кикнадзе учится в школе Parsons в Нью-Йорке и ведёт блог о своей жизни в США.
На видео, появившемся в соцсети TikTok, жених Кикнадзе дает волю рукам и хватает ее пониже спины. При этом девушка смеется и не останавливает молодого человека.
«Если тебя так не трогают, то ты не его девушка!» — подписала она видео.
Интернет-пользователи по-разному отнеслись к ролику Кикнадзе. Часть из них похвалила влюбленных за смелость, отметив, что они очень красивые и веселые. Однако были и те, кто посчитали видео слишком откровенным и заявили, что оно может не понравиться Урганту.
«Ваня не одобрит», — заявил один из комментаторов.
При этом сам известный телеведущий, по данным издания, ранее подчеркивал, что уважает мнение детей и понимает, что «это самостоятельный и разумный человек, чье решение нужно принимать».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Иван Ургант
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