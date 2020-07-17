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Названы «убийцы» Цывиной 

Артём Кульша 38 минут назад
Названы «убийцы» Цывиной
Фото: РИА Новости
Сын убил актрису Ирину Цывину. Об этом продюсер Марк Рудинштейн заявил в эфире Первого канала.
Цывина, как сообщал «Рамблер», умерла 18 апреля 2019 года в возрасте 55 лет. 28 апреля 2020-го в эфире Первого канала был показан эпизод ток-шоу «Пусть говорят», посвященный смерти Цывиной. Одним из его участников стал Рудинштейн. Он заявил, что Цывина была убита, а сделали это ее сын Евгений Благонравов и его друг, которые находились в квартире актрисы в момент ее смерти.
Также продюсер высказал мнение, что Благонравов мог быть сыном Цывиной не от бизнесмена Александра Благонравова, а от актера Олега Янковского — актрисе приписывали роман с ним.
Цывина известна ролями в таких фильмах и сериалах, как «Елки-палки!..», «Кадетство», «Ольга», «Затмение», «По ту сторону смерти», «Мертвое озеро» и «Полицейский с Рублевки». В 1986-1992 годах она была женой актера Евгения Евстигнеева, позже вышла замуж за Благонравова, а через некоторое время после развода с ним в 2017 году стала встречаться с актером Денисом Сердюковым.
Комментарии
Шоу-бизнес , Марк Рудинштейн , Денис Сердюков , Олег Янковский , Ирина Цывина , Александр Благонравов , Евгений Евстигнеев , Евгений Благонравов , Первый канал
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