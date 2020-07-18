«Джуна надела вазу на голову Пугачевой»

Станислав Садальский рассказала о ссоре Джуны и Аллы Пугачёвой, которая произошла во время одного из застолий у певицы. Приглашённая в гости Джуна поняла бокал за здоровье хозяйки и пожелала, чтобы её «нога была счастливой в этом доме».
Неизвестно, чем раздосадовал тост Пугачёву, но она потребовала «выкинуть» Джуну из её квартиры, пишет «Вечерняя Москва».
Алла говорит: возьмите её за эту ногу и выкиньте из моей квартиры. Джуна когда это услышала, взяла вазу и надела на голову Алле, ваза разбилась. Если внимательно смотреть, у Аллы даже шрам есть, — рассказал Садальский на своём YouTube-канале.
Актёр добавил, что Джуна была «хулиганкой» и рассказал, что его с целительницей познакомил Аркадий Райкин. Впоследствии Джуна и Садальский стали большими друзьями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор и автор хита «Плот» Юрий Лоза рассказал о том, как однажды попал на приём к самой известной российской ясновидящей Джуне. По словам артиста, она даже не смогла правильно назвать диагноз, который его сыну поставили врачи.