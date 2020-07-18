«Джуна надела вазу на голову Пугачевой»

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Станислав Садальский рассказала о ссоре Джуны и Аллы Пугачёвой , которая произошла во время одного из застолий у певицы. Приглашённая в гости Джуна поняла бокал за здоровье хозяйки и пожелала, чтобы её «нога была счастливой в этом доме».

Неизвестно, чем раздосадовал тост Пугачёву, но она потребовала «выкинуть» Джуну из её квартиры, пишет «Вечерняя Москва».

Алла говорит: возьмите её за эту ногу и выкиньте из моей квартиры. Джуна когда это услышала, взяла вазу и надела на голову Алле, ваза разбилась. Если внимательно смотреть, у Аллы даже шрам есть, — рассказал Садальский на своём YouTube-канале.

Актёр добавил, что Джуна была «хулиганкой» и рассказал, что его с целительницей познакомил Аркадий Райкин . Впоследствии Джуна и Садальский стали большими друзьями.