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На защиту Алибасова встал «самый сексуальный адвокат» 

Павел Тиунов и ещё 1 23 минуты назад
На защиту Алибасова встал «самый сексуальный адвокат»
Фото: @advokat.suhov
Бари Алибасов нанял юриста Олега Сухова, которого российские СМИ прозвали «самым сексуальным адвокатом страны», сообщает Life.ru. Об этом заявил PR-директор продюсера Олег Сухов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Бари Алибасов-младший заявил о возбуждении уголовного дела, в рамках которого ведется расследование о покушении на жизнь продюсера. По его словам, к преступлению могут быть причастны директор группы «НА-НА» Андрей Назаров, экс-солист Валерий Юрин, а также дочь нынешней жены продюсера Ольга Шукшина. Алибасов-младший уверяет, что его отца часто специально спаивали, чтобы заполучить его квартиру в центре столицы.
PR-директор Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что интересы продюсера будет представлять юрист Олег Сухов. Оригинальное звание «Самый сексуальный адвокат РФ» он получил в 2017 году, когда в Сеть просочились его полуобнаженные фотографии. Сухов поразил пользователей своим накаченным телом.
Примечательно, что дело о покушении на жизнь продюсера ведет следователь Денис Сидорук, снимки которого размещены на сайте одного из популярных модельных агентств.
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Андрей Назаров , Олег Сухов , Валерий Юрин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов
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