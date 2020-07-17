На защиту Алибасова встал «самый сексуальный адвокат» 

Ранее, как сообщал «Рамблер», Бари Алибасов-младший заявил о возбуждении уголовного дела, в рамках которого ведется расследование о покушении на жизнь продюсера. По его словам, к преступлению могут быть причастны директор группы «НА-НА» Андрей Назаров , экс-солист Валерий Юрин , а также дочь нынешней жены продюсера Ольга Шукшина . Алибасов-младший уверяет, что его отца часто специально спаивали, чтобы заполучить его квартиру в центре столицы.

PR-директор Алибасова Вадим Горожанкин заявил, что интересы продюсера будет представлять юрист Олег Сухов. Оригинальное звание «Самый сексуальный адвокат РФ» он получил в 2017 году, когда в Сеть просочились его полуобнаженные фотографии. Сухов поразил пользователей своим накаченным телом.

Примечательно, что дело о покушении на жизнь продюсера ведет следователь Денис Сидорук, снимки которого размещены на сайте одного из популярных модельных агентств.