Алибасову наняли «самого сексуального адвоката РФ»

Сухов привлек к себе внимание в октябре 2017-го, когда в интернете появились его фотографии в полуобнаженном виде. В том же году он был избран муниципальным депутатом Нагорного района Москвы от партии «Единая Россия»

Горжанкин также поведал о том, что дело об отравлении Бари Алибасова ведет следователь Денис Сидорук. По словам Горжанкина, фотографии Сидорука можно найти на сайте одного из модельных агентств.

11 июля сын Бари Алибасова заявил, что у его отца нашли необратимые нарушения коры головного мозга. Он также считает, что Ольга, дочь супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной, специально спаивает отца некачественным алкоголем. Если продюсер погибнет, она получит половину квартиры.