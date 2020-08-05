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«ОТЪЕБТС от меня»: Гузеева ответила критикам 

Павел Тиунов и ещё 12 50 минут назад
«Молодые ублюдки»: Гузеева ответила хейтерам
Фото: globallookpress.com
Российская актриса Лариса Гузеева на своей странице в Instagram дала отпор взрослым хейтерам, которые критикуют ее возраст, вес и внешний вид. Артистка посоветовала им обратить внимание на прекрасный мир вокруг.
Пост, в котором Гузеева опубликовала серию фотографий фруктов, ягод и цветов, появился 5 августа. В сопроводительном сообщении актриса поблагодарила за теплые слова одних подписчиков и раскритиковала за неподобающее к ней отношение других. При этом особое внимание ведущая шоу «Давай, поженимся!» обратила на умудренных жизненным опытом пользователей, а молодых назвала «ублюдками», которые гадят известным людям из чисто спортивного интереса.

«Вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, ОТЪЕБТС от меня. Жизнь проходит, вам ли этого не знать», — резюмировала звезда (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сорвалась на подписчиц в Instagram, которые в очередной обвинили ее в том, что она увела юмориста у Елены Степаненко. Женщина назвала хейтеров «моралистками» и потребовала оставить ее в покое.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Татьяна Брухунова , Лариса Гузеева , Евгений Петросян
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