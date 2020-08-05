«Молодые ублюдки»: Гузеева ответила хейтерам

Российская актриса Лариса Гузеева на своей странице в Instagram дала отпор взрослым хейтерам, которые критикуют ее возраст, вес и внешний вид. Артистка посоветовала им обратить внимание на прекрасный мир вокруг.

Пост, в котором Гузеева опубликовала серию фотографий фруктов, ягод и цветов, появился 5 августа. В сопроводительном сообщении актриса поблагодарила за теплые слова одних подписчиков и раскритиковала за неподобающее к ней отношение других. При этом особое внимание ведущая шоу «Давай, поженимся!» обратила на умудренных жизненным опытом пользователей, а молодых назвала «ублюдками», которые гадят известным людям из чисто спортивного интереса.