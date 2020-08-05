«Молодые ублюдки»: Гузеева ответила хейтерам

Российская актриса Лариса Гузеева на своей странице в Instagram дала отпор взрослым хейтерам, которые критикуют ее возраст, вес и внешний вид. Артистка посоветовала им обратить внимание на прекрасный мир вокруг.
Пост, в котором Гузеева опубликовала серию фотографий фруктов, ягод и цветов, появился 5 августа. В сопроводительном сообщении актриса поблагодарила за теплые слова одних подписчиков и раскритиковала за неподобающее к ней отношение других. При этом особое внимание ведущая шоу «Давай, поженимся!» обратила на умудренных жизненным опытом пользователей, а молодых назвала «ублюдками», которые гадят известным людям из чисто спортивного интереса.
«Вы, пожилые люди, оглянитесь, посмотрите, сколько вокруг красоты и, наконец, ОТЪЕБТС от меня. Жизнь проходит, вам ли этого не знать», — резюмировала звезда (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова сорвалась на подписчиц в Instagram, которые в очередной обвинили ее в том, что она увела юмориста у Елены Степаненко. Женщина назвала хейтеров «моралистками» и потребовала оставить ее в покое.