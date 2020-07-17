Беременную звезду «Игры престолов» застали на пикнике

Звезда «Игры престолов» Софи Тернер была замечена на одной из улиц Лос-Анджелеса с мужем Джо Джонасом и его родственниками.

Ожидающие первенца супруги возвращались с семейного пикника в парке. Они были не одни, а с родителями музыканта и его братом. Актриса больше не прячет беременный живот под вещами oversize и смело гуляет в облегающих легинсах и клетчатой рубашке нараспашку. Образ дополнили сумка YSL, пушистые шлепанцы и маска — ни Тернер, ни семья Джонас не забывают о средствах индивидуальной защиты.

East News

Напомним, актриса и солист Jonas Brothers поженились в Лас-Вегасе в мае 2019 года. Свадьбу они сыграли сразу же после церемонии вручения музыкальной премии Billboard Awards, а позже устроили торжественную церемонию бракосочетания для друзей и отправились в медовый месяц на Мальдивы. О том, что супруги ожидают первенца, стало известно в феврале этого года.

К слову, к скорому пополнению готовятся Джиджи Хадид и Зейн Малик. На днях супермодель впервые показала поклонникам беременный живот.