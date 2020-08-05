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Моргенштерн заявил, что жалеет о тату на лице 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Моргенштерн жалеет о тату на лице
Фото: Газета.Ru
Рэпер Алишер Моргенштерн (Алишер Валеер) заявил, что жалеет о сделанных татуировках на лице. Об этом он сообщил в интервью GQ Russia.
В выпущенном ролике музыкант рассказывал о своих тату и их значении.
Так, он поделился тем, что первую татуировку в виде скейтборда он сделал в 14 лет в салоне, где для этого не требовалось разрешение родителей.
Говоря о татуировках на лице рэпер отметил, что жалеет о принятом решении набить данные рисунки.

"Все мы, парни, которые делают татуировки на лице, жалеем об этом. Я — да. Мы очень все жалеем об этом", — заключил Моргенштерн.

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Шоу-бизнес , Другое , журнал GQ
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