Моргенштерн жалеет о тату на лице

Рэпер Алишер Моргенштерн (Алишер Валеер) заявил, что жалеет о сделанных татуировках на лице. Об этом он сообщил в интервью GQ Russia.

В выпущенном ролике музыкант рассказывал о своих тату и их значении.

Так, он поделился тем, что первую татуировку в виде скейтборда он сделал в 14 лет в салоне, где для этого не требовалось разрешение родителей.

Говоря о татуировках на лице рэпер отметил, что жалеет о принятом решении набить данные рисунки.