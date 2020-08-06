Адвокат раскритиковал защиту Ефремова 

В частности, Островский обратил внимание на заявления адвоката актера Эльмана Пашаева перед судом. Тот, в частности, утверждал, что полицейские не зафиксировали присутствие Ефремова за рулем автомобиля в момент аварии.

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи», — пояснил адвокат.

По мнению эксперта, признание актером вины стало бы одним из смягчающих обстоятельств. В таком случае он мог бы быть осужден условно или получить в качестве наказания колонию-поселение. «А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», — заявил Островский. Он назвал актера жертвой своего адвоката, а также усомнился в психическом здоровье Пашаева.