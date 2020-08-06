Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат раскритиковал защиту Ефремова 

Lenta.ru и ещё 49 1 час назад
Адвокат раскритиковал защиту Ефремова
Фото: Пресс-служба Пресненского суда
Почетный адвокат России Александр Островский раскритиковал защиту актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре Москвы, в эфире НСН.
В частности, Островский обратил внимание на заявления адвоката актера Эльмана Пашаева перед судом. Тот, в частности, утверждал, что полицейские не зафиксировали присутствие Ефремова за рулем автомобиля в момент аварии.

«Это только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи», — пояснил адвокат.

По мнению эксперта, признание актером вины стало бы одним из смягчающих обстоятельств. В таком случае он мог бы быть осужден условно или получить в качестве наказания колонию-поселение. «А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», — заявил Островский. Он назвал актера жертвой своего адвоката, а также усомнился в психическом здоровье Пашаева.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Сам артист не пострадал, его посадили под домашний арест до января 2021 года.
Последние новости
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына Лукашенко рассказал об оппозиционных настроениях сына Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях Медведев предупредил Белоруссию о печальных последствиях
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Островский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
«Можете поцеловать мою черную задницу»
«Можете поцеловать мою черную задницу»
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Видео
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
00:59
Появилось видео учебных стрельб танкистов в Крыму
Армия
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
01:19
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Происшествия
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
01:53
Появилось видео нарушения Ефремовым условий суда
Общество
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение