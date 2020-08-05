Российская актриса Наталья Андрейченко поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с Кириллом Толмацким, более известным как Децл, который скончался в феврале прошлого года. Артистка призналась, что ей очень не хватает общения с рэпером.

Пост был опубликован 5 августа. Андрейченко пояснила, что снимок с артистом ей прислали подписчики. На фото звезды сидят в ресторане на одном диване, показывая в камеру приветственные жесты.

«Мой дорогой Кирилл, я очень скучаю», — написала актриса (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В сопроводительном сообщении указано, что снимок Андрейченко репостнула со страницы матери Толмацкого Ирины. Родительница рэпера в своем аккаунте под той же фотографией подчеркнула, что гордится, что у ее сына «есть такой друг».

Кирилл Толмацкий, как сообщал «Рамблер», умер 3 февраля 2019 года на концерте в Ижевске. Основная версия кончины артиста — острая сердечная недостаточность.