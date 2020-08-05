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Дочь Заворотнюк заподозрила, что заразилась Covid‑19 

РИАМО и ещё 4 1 час назад
Анна Заворотнюк заподозрила у себя коронавирус
Фото: Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заподозрила, что заболела коронавирусной инфекцией, сейчас она находится на самоизоляции, сообщает Nation News.
Девушка отметила, что ее симптом похожи на проявления коронавируса. У Завортнюк высокая температура, а также кашель и заложен нос.

«Я, пока не узнаю своих результатов, заперлась в комнате и высовываю нос только чтобы забрать тарелку с едой», — написала девушка в своем Instagram-аккаунте.

Она напомнила, что даже после спада количества заражений следует соблюдать осторожность.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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