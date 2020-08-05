«Человек-амфибия» отказывается общаться с внебрачной дочкой

«Человек-амфибия» по молодости многим бабам засаживал», — констатировал его украинский приятель Засеев-Руденко

Будучи год назад в Москве Квентин Тарантино гулял по Кремлю и признавался в любви к советскому кино. «Я обожал фильм „Человек-амфибия“. В начале 70-х его все время крутили у нас по телику. Я понятия не имел, что он русский», — восхищенно признался культовый кинорежиссер. Роль Ихтиандра в этой картине навсегда прославила актера Владимира Коренева . И хотя 20 июня ему исполнилось 80, никого круче наивного голубоглазого мутанта он в своей жизни больше так и не сыграл.

Коренев появился на свет за год до войны, в Севастополе , где в Военно-морском училище получал образование его отец, в будущем дослужившийся до контр-адмирала. Семья часто переезжала. Жили в Ялте, Измаиле , на Балтике… Школу Володя заканчивал в Таллине , где его одноклассницей была будущая кинозвезда Лариса Лужина

— Нас тогда только-только объединили: женские и мужские школы, и мы с Володей оказались за одной партой. Девочки из-за него уже тогда теряли голову: в свои 17 лет Володя был очень красивым — высоким, синеглазым, черноволосым, — вспоминала Лариса Анатольевна. — После уроков мы с ним вместе ходили в драмкружок. Так и случился у нас роман. Мы гуляли по городу, держась за руки, и ходили на знаменитую Горку для поцелуев.

А потом Лара упорхнула учиться на актрису в Ленинград , а Владимир в 17 лет отправился в Москву и поступил в ГИТИС. Его педагог, актер МХАТа Григорий Конский , часто журил юношу за прогулы. И с улыбкой пророчил, что тот из-за своих амурных приключений закончит жизнь, как Рафаэль Санти — умрет молодым от полового истощения на даме. Шутливое предсказание, к счастью, не сбылось.

Коренев познакомился с Алевтиной Константиновой, которая училась двумя курсами старше, и та смогла на некоторое время укротить пыл нашего героя. После выпуска Алю взяли в Театр Станиславского, а Володю на последнем курсе утвердили на главную роль в фильме «Человек-амфибия». С горящими глазами Коренев улетел сниматься — сначала Баку , потом в родной Крым

Измена катит

Претендентов на роль Ихтиандра было множество. А какой-то кавказец из Сухуми, отец чемпиона по плаванию, предлагал режиссеру Чеботареву «Волгу», если тот возьмет его сына.

— Но режиссеру не нужна была «Волга». Потом, на встречах со зрителями, он говорил, что искал парня, у которого в глазах море, и девушку, у которой в глазах небо, — вспоминал Владимир Борисович.

На съемках Коренев в прямом смысле не раз оказывался на волосок от гибели. То на 20-метровой глубине не сработал акваланг, то 100-килограммовая цепь потащила 21-летнего актера на дно… Многие были уверены, что после адски сложных дублей Владимир успевал крутить роман с партнершей по картине — 16-летней девятиклассницей Настей Вертинской. Но Коренев, пряча глаза, всегда уверял, что ничего подобного не было. Типа какой роман, ведь он только-только женился на своей Алевтине.

— Фактически это был наш медовый месяц. Свадьбу мы сыграли 2 апреля 1961 года, а съемки велись тем же летом, — вспоминал народный артист.

Алевтина жутко ревновала мужа к Насте. Однажды Михаил Козаков , вернувшийся из киноэкспедиции раньше других артистов, намекнул Константиновой, что ей нужно срочно ехать за Владимиром. Иначе, мол, измену не предотвратить.

— Прихожу на площадку, а там Вертинская в моих солнечных очках. Я говорю мужу: «Иди и забери у нее мои очки, иначе я сама их сдеру», — делилась Алевтина Константиновна в телеинтервью Маше Шукшиной.

«Елочка» и палочки

В 1966 году, когда лента «Человек-амфибия» продолжала собирать полные залы по Союзу, Алевтина родила дочку Иру. Появление наследницы подействовало на сластолюбца специфически.

— Толпа баб постоянно караулила Володю, — вспоминал его приятель — украинский кинорежиссер Николай Засеев-Руденко. — «Вам чего?» — спрашивал у них. «Хотим попробовать, каков „амфибия“ в постели. Он такой в воде хороший…» Сумасшедшие! Посылал их в жопу. Впрочем, Володя по молодости многим засаживал, хотя за ноги я его не держал.

На нервной почве у Константиновой пропало молоко. Тогда семья артистов Театра Станиславского (Коренев тоже устроился туда) жила в общежитии около метро «Аэропорт». По соседству с Георгием Бурковым и его молодой женой Татьяной Ухаровой. Их дочь Маша появилась на свет буквально за пару месяцев до рождения дочери Коренева.

— Иру, которая продолжила дело своих родителей, выкармливала грудью именно я, — с гордостью признавалась «Экспресс газете» вдова Буркова.

— Я ездила на гастроли с родителями, делала уроки на гримерном столике, театральное было детство. Отец у меня непростой, мама тоже, — констатировала позже Ирина Коренева . — Думаю, они так долго вместе благодаря папиному чувству юмора.

А ведь пара не раз была на волосок от развода. Например, когда у Коренева обнаружилась внебрачная дочка. Эта история наделала много шума в 2016 году. В студию к Андрею Малахову пришла некая Наталья Иванова , утверждавшая, что в начале 70-х отдыхала с популярным актером в подмосковном доме отдыха «Елочка».

— Он пригласил меня как бы на дальнейшее общение. Зашли в комнату, стали разговаривать. Ну а потом случилось все само собой… Я иллюзий не строила, понимала, что это мимолетное увлечение, — рассказывала в студии женщина, решившая публично заявить, что у Владимира Борисовича имеется не только внебрачная дочь Евгения, но уже и внучка, и даже правнучка.

Проходить ДНК-тест народный артист отказался и на эфир не явился. А спустя два года Евгения пришла на спектакль Коренева с букетом и поблагодарила его за жизнь. По его глазам она поняла, что отец сделал правильный вывод и четко осознавал, с кем говорил.

Законная же дочка Ирина в интервью «Экспресс газете» так прокомментировала пикантную ситуацию:

— Если это и правда, то я никогда не брошу камень в отца. Папа после программы посмеялся. Мол, хорошую ему сделали рекламу. Дескать, в сексуальном плане он незаменимый гигант, раз эта дама больше не встретила в своей жизни таких мужчин, как он. Для папы самое важное — мы, его семья. А то, что случается за время длинной жизни… так это у кого угодно может произойти.

Ирина, которая давно играет с родителями в том же Театре Станиславского (ныне он назывется «Электротеатр») недавно стала бабушкой. Ее сын Егор, который отказался продолжать актерскую династию и работает в банке, подарил внучку Машеньку.

— Не думал, что доживу до такого счастья, — не нарадуется знаменитый прадед Коренев. — Я на удивление счастливый человек!

А еще был случай

— Однажды я снялся в Ялте в одной картине, получил большой гонорар и решил: пойду в знаменитый ресторан «Ореанда» и закажу самое дорогое блюдо, — делился Коренев с «Экспресс газетой». — Оказалось, оно стоит 38 рублей. При этом зарплата у меня была 85. Блюдо называлось «кокотбардолес». Официантка как-то двусмысленно на меня посмотрела и принесла крошечную серебряную кокотницу с крышечкой. Там оказались… сосиски в томатном соусе. Она пояснила, что этот испанский соус очень сложно готовится. Ну ладно, попался как идиот… Надо было как-то отыграться. Пришел в киногруппу и похвастался, как шикарно отобедал в «Ореанде», заказав самое дорогое блюдо. На следующий день десять идиотов пришли в ресторан и тоже заказали «кокотбардолес». Надо было видеть лицо официантки! Но побить меня друзья не успели, я вечером уехал в Москву.