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Пол Маккартни раскрыл причину распада The Beatles 

Lenta.ru и ещё 2 22 минуты назад
Пол Маккартни раскрыл причину распада The Beatles
Фото: Diego Vara / Reuters
Бывший участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни в интервью журналу GQ раскрыл причину распада коллектива.
По его словам, группа распалась в результате «семейной ссоры». Как пояснил Маккартни, мнение общественности о том, что во время распада группы все ее участники ненавидели друг друга, неправильное.
Он отметил, что теперь понимает, что коллектив был семьей, а в семьях иногда случаются ссоры.

«Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это», — сказал Маккартни.

Бывший участник группы также рассказал, что подал в суд на бывших коллег, чтобы защитить песни The Beatles. Маккартни пояснил, что если бы он этого не сделал, права на песни принадлежали бы Аллену Клейну, бизнесмену, который был менеджером группы в конце 1960-х.
В 2017 году Маккартни подал в суд на издательство Sony/ATV, чтобы вернуть права на собственные песни, которые он написал для группы The Beatles. В иске Маккартни упоминает композиции, которые он создал вместе с Джоном Ленноном, другим участником коллектива. Позже права на эти песни купил поп-музыкант Майкл Джексон. После его смерти в 2009 году композициями завладело Sony/ATV.
The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Ринго Старр. Квартет стал одной из самых коммерчески успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали «бриллиантовыми» — то есть разошлись тиражом более 10 миллионов копий каждый. Коллектив распался в 1970 году. Леннон был убит 8 декабря 1980 года около своего дома в Нью-Йорке.
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Шоу-бизнес , Джордж Харрисон , Майкл Джексон , Джон Леннон , Пол Маккартни
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