Пол Маккартни раскрыл причину распада The Beatles 

Бывший участник британской музыкальной группы The Beatles Пол Маккартни в интервью журналу GQ раскрыл причину распада коллектива.

По его словам, группа распалась в результате «семейной ссоры». Как пояснил Маккартни, мнение общественности о том, что во время распада группы все ее участники ненавидели друг друга, неправильное.

Он отметил, что теперь понимает, что коллектив был семьей, а в семьях иногда случаются ссоры.

«Когда одни члены семьи ходят делать то, а другие — это», — сказал Маккартни.

Бывший участник группы также рассказал, что подал в суд на бывших коллег, чтобы защитить песни The Beatles. Маккартни пояснил, что если бы он этого не сделал, права на песни принадлежали бы Аллену Клейну, бизнесмену, который был менеджером группы в конце 1960-х.

В 2017 году Маккартни подал в суд на издательство Sony/ATV, чтобы вернуть права на собственные песни, которые он написал для группы The Beatles. В иске Маккартни упоминает композиции, которые он создал вместе с Джоном Ленноном , другим участником коллектива. Позже права на эти песни купил поп-музыкант Майкл Джексон . После его смерти в 2009 году композициями завладело Sony/ATV.