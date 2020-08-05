Петросян решил омолодиться после карантина 

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Юморист Евгений Петросян посетил клинику, где ему сделали омолаживающий массаж и проверили его растяжку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на сторис в Instagram артиста.

На видео из сторис сотрудник клиники с легкостью поднимал ноги артиста на 90 градусов.

«Вот, понимаете, растяжка», — сказал Петросян.

Позже он опубликовал фото из ресторана, куда зашел выпить «спирта с апельсином».

«После удаленушки и диванушки хочется погулянушки! До чего же вкусно: спирт с апельсином!» — отметил юморист.

Как сообщал «Рамблер», летом 2018-го Петросян и его супруга, юмористка Елена Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. В ноябре суд расторг брак артистов.

СМИ называли причиной расставания 74-летнего юмориста с женой его роман с 30-летней помощницей Татьяной Брухуновой. В декабре 2019-го появилась информация о свадьбе Петросяна и Брухуновой, официально они это не подтверждали.