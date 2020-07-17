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«Папина дочка» Арзамасова поблагодарила одобривших Авербуха поклонников 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Поклонники Арзамасовой одобрили Авербуха
Фото: ТАСС
Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова поблагодарила своих поклонников, одобривших её роман с Авербухом. Актриса пожелала подписчикам «самых мирных и ясных снов».
Так 25-летняя возлюбленная 46-летнего фигуриста отреагировала на слова одного из пользователей, который отвесил Арзамасовой комплимент:
«И ещё: и вы, и Илья обладаете всеми необходимыми человеческими качествами: добротой, скромностью, человеколюбием… Для меня лично это очень важно».
В ответ актриса опубликовала красивый кадр, где она в великолепном наряде стоит на носу корабля.
«Самых мирных и ясных всем снов», — пожелала девушка подписчикам.
Как недавно выяснилось, Авербух и Арзамасова тайно встречаются уже восемь лет. Но на момент, когда вспыхнули их чувства, Арзамасова была несовершеннолетней, и фигурист тщательно скрывал эту связь, боясь осуждения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова попросила Илью Авербуха построить для них новый дом. Свой старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист в ближайшее время продаст.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Илья Авербух
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