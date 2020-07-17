Киркоров о Пугачевой: «Нет у нас никаких отношений»

Филипп Киркоров стал хедлайнером «Славянского базара» в Витебске. Во время фестиваля он не только получил собственный памятный знак в городе, но и впервые коснулся темы слухов своей размолвки с бывшей супругой Аллой Пугачевой.

На пресс-конференции по случаю своего участия в фестивале Киркоров появился в шутливом настроении и успел сделать немало заявлений. Журналисты попросили музыканта прокомментировать слухи о его размолвке с бывшей женой Аллой Пугачевой: ранее экс-супруги регулярно демонстрировали сохранившуюся дружбу в соцсетях, а теперь Примадонна даже отписалась от Филиппа в Instagram.

Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Радости ей есть, с кем делить. Я же вижу — в отличие от Аллы, я на неё подписан, — цитирует Киркорова издание «Комсомольская правда».

При этом исполнитель добавил, что всегда придет на помощь бывшей жене, если она ей потребуется.

Себя же певец описал как «красивого и счастливого» человека с насыщенной личной жизнью. Киркоров признался, что предпочитает сейчас «секс без обязательств» и «гулять, с кем захочет», так как не связан узами брака.

Напомним, во время карантина музыкант уделил большое время семье: в Instagram он постоянно делился снимками, на которых он вместе с Мартином и Аллой-Викторией совместно поводят время.