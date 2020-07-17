Киркоров о Пугачевой: «Нет у нас никаких отношений»

Филипп Киркоров стал хедлайнером «Славянского базара» в Витебске. Во время фестиваля он не только получил собственный памятный знак в городе, но и впервые коснулся темы слухов своей размолвки с бывшей супругой Аллой Пугачевой.
После вынужденной изоляции во время карантина «Славянский базар» стал первым массовым событием, на которое с радостью устремились российские звезды. В церемонии открытия фестиваля принял участие Филипп Киркоров, ставший тем самым главным гостем мероприятия. Также певец стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь и получил памятный знак.
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Теперь на аллее звёзд в Витебске зажглась Звезда под именем Филипп Киркоров! 🌟 Сегодня я стал лауреатом специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство — к миру и взаимопониманию". 🌍 Церемония закладки памятного знака состоялась сразу после торжественного поднятия флага XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар». Теперь в Летнем амфитеатре есть Звезда из полированного гранита с символом фестиваля — цветком василька с именем #ФилиппКиркоров2020 @festivalvitebsk
На пресс-конференции по случаю своего участия в фестивале Киркоров появился в шутливом настроении и успел сделать немало заявлений. Журналисты попросили музыканта прокомментировать слухи о его размолвке с бывшей женой Аллой Пугачевой: ранее экс-супруги регулярно демонстрировали сохранившуюся дружбу в соцсетях, а теперь Примадонна даже отписалась от Филиппа в Instagram.
Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Радости ей есть, с кем делить. Я же вижу — в отличие от Аллы, я на неё подписан, — цитирует Киркорова издание «Комсомольская правда».
При этом исполнитель добавил, что всегда придет на помощь бывшей жене, если она ей потребуется.
Себя же певец описал как «красивого и счастливого» человека с насыщенной личной жизнью. Киркоров признался, что предпочитает сейчас «секс без обязательств» и «гулять, с кем захочет», так как не связан узами брака.
Напомним, во время карантина музыкант уделил большое время семье: в Instagram он постоянно делился снимками, на которых он вместе с Мартином и Аллой-Викторией совместно поводят время.