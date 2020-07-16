Филипп Киркоров признался, что практикует секс без обязательств, сообщает «Комсомольская правда». По его словам, он имеет на это право.

Громкое заявление «король» отечественной поп-музыки сделал на фестивале «Славянский бульвар» в Витебске, где на Площади звезд появилась его именная звезда. Киркоров подчеркнул, что ходит «налево и направо», поскольку не связан ни с кем узами брака.

«Секс без обязательств. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!» — пообещал артист.

При этом певец подчеркнул, что до сих пор испытывает любовь вперемешку с благодарностью к Алле Пугачевой . По его словам, он всегда готов броситься к примадонне на помощь в трудную минуту. При этом Киркоров добавил, что не дружит с экс-супругой «домами», потому что ей есть с кем «делить радости».

Ранее, как сообщал «Рамблер», участники афганской войны пообещали избить Филиппа Киркорова за провокационные шутки в сериале «Удаленка», в которой артист изобразил десантника. Поводом для резких заявлений стал эпизод, где певец в тельняшке и голубом берете ищет в традиционных армейских ценностях гомосексуальный подтекст.