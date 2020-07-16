Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«У вас зашевелятся волосы»: Киркоров заинтриговал подробностями личной жизни 

Павел Тиунов 26 минут назад
«У вас зашевелятся волосы»
Фото: РИА Новости
Филипп Киркоров признался, что практикует секс без обязательств, сообщает «Комсомольская правда». По его словам, он имеет на это право.
Киркорова возмутили претензии из-за роли десантника
Громкое заявление «король» отечественной поп-музыки сделал на фестивале «Славянский бульвар» в Витебске, где на Площади звезд появилась его именная звезда. Киркоров подчеркнул, что ходит «налево и направо», поскольку не связан ни с кем узами брака.
«Секс без обязательств. Может, когда-нибудь я поведаю об этом — и у вас зашевелятся волосы!» — пообещал артист.
При этом певец подчеркнул, что до сих пор испытывает любовь вперемешку с благодарностью к Алле Пугачевой. По его словам, он всегда готов броситься к примадонне на помощь в трудную минуту. При этом Киркоров добавил, что не дружит с экс-супругой «домами», потому что ей есть с кем «делить радости».
Ранее, как сообщал «Рамблер», участники афганской войны пообещали избить Филиппа Киркорова за провокационные шутки в сериале «Удаленка», в которой артист изобразил десантника. Поводом для резких заявлений стал эпизод, где певец в тельняшке и голубом берете ищет в традиционных армейских ценностях гомосексуальный подтекст.
Видео дня. Ивлеева подарила мужу часы по цене квартиры в Москве
Комментарии 3
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алла Пугачева , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заместитель главного врача российской больницы убил жену и покончил с…
Заместитель главного врача российской больницы убил жену и покончил с…
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в скотомогильнике
Британия начала уголовное расследование против России
Британия начала уголовное расследование против России
Познер описал Россию одним словом
Познер описал Россию одним словом
Видео
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
00:56
12 килограмм марихуаны в посылках из США попали на видео
Происшествия
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
00:55
Тверк депутата под «Хочу попу, как у Ким» попал на видео
Политика В мире
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
00:35
Опубликовано видео самой яркой за последние 7 лет кометы
Наука и техника
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
01:57
Опубликовано видео задержания обнаженной окровавленной рэперши
Происшествия США
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
01:30
Закатившая скандал в метро беременная аниматор попала на видео
Происшествия
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
00:59
Полицейские изнасиловали россиянку и попали на видео
Происшествия
Появилось видео спасения тонущего подростка
04:32
Появилось видео спасения тонущего подростка
Происшествия
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
03:50
Инвалид покорил вершину горы и попал на видео
Общество
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
00:59
Опубликовано видео выписки испытателей вакцины
Общество
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
02:21
Торговавшие детьми врачи в Москве попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение