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Бузова разделась для Playboy 

Павел Тиунов и ещё 2 48 минут назад
Бузова разделась для Playboy
Фото: РИА Новости
Ольга Бузова в четвертый раз снялась для обложки журнала Playboy, сообщает «Экспресс газета». Поклонники звезды отметили, что у нее внезапно выросла грудь.
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Журналисты напомнили, что впервые ведущая «Дома-2» украсила собой обложку Playboy в 2006 году, когда еще была участницей телепроекта. Тогда компанию девушке составили Алена Водонавева и Виктория Карасева. Спустя четыре года Бузова приняла участие в индивидуальной фотосессии. Еще один раз певице пришлось раздеться в 2018 году.
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Очередная съёмка для популярного мужского журнала состоялась в 2020 году. Бузова появилась на обложке журнала за июль-август. Одну из главных фотографий, где она позирует в нижнем белье, прикрывая грудь мужской рубашкой, девушка опубликовала на своей странице в Instagram. Подписчики живо отреагировали на снимок. Некоторые язвительно заметили, мол, когда это у Бузовой успела вырасти грудь. Примечательно, что сама телеведущая в интервью неоднократно отмечала, что является обладательницей первого размера, но формы ее устраивают, и под нож хирурга она ложиться не собирается.
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Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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