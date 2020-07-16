Шнуров опроверг свое выдвижение в Госдуму 

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«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — заявил Шнуров.

7 июля стало известно, что Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Он вступил в политическое объединение в конце февраля.

В июне музыканта назначили генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего он объявил о планах объединить русских по всему миру.