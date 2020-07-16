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Шнуров опроверг свое выдвижение в Госдуму 

Lenta.ru 1 час назад
Шнуров опроверг свое выдвижение в Госдуму
Фото: РИА Новости
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о своем выдвижении на выборы в Госдуму в 2021 году, ранее озвученную лидером Партии роста Борисом Титовым на встрече с избирателями Челябинска. Слова музыканта в четверг, 16 июля, передает RTVI.
«Видимо, Борис Юрьевич Титов попал в то место, то есть Челябинск, откуда люди в связи со сложной экологической обстановкой начинают видеть будущее», — заявил Шнуров.
7 июля стало известно, что Шнуров стал сопредседателем Партии роста. Он вступил в политическое объединение в конце февраля.
В июне музыканта назначили генеральным продюсером телеканала RTVI, после чего он объявил о планах объединить русских по всему миру.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Борис Титов , Госдума , Челябинск
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