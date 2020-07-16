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Харламов представил новую пассию 

Артём Кульша 1 час назад
Харламов представил новую пассию
Фото: РИА Новости
Новая возлюбленная комика Гарика Харламова — Гига Бюстовна Грудинина. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
В июне, как сообщал «Рамблер», Харламов и его жена актриса Кристина Асмус объявили, что решили развестись, сами в этом виноваты и расстаются друзьями.
Некоторое время спустя средства массовой информации (СМИ) сообщили, что комик может встречаться с актрисой Яной Кошкиной. Одно из них описало ее как известную женщину, обладающую гигантским бюстом.
«Ладно… Раскрыли… Что уж там… Знакомьтесь… Моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина!» — написал вчера Харламов в подписи к фотографии, на которой его голова при помощи ретуши размещена рядом с женщиной с гигантским бюстом, но не Кошкиной.
На прошлой неделе СМИ сообщили, что Харламов устроил вечеринку по случаю окончания съемок одного из проектов в караоке-клубе на улице Новый Арбат в центре Москвы. Она длилась 10 часов, а договариваясь с персоналом заведения о его закрытии под частное мероприятие, комик пошутил, что заодно отметит и развод.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Яна Кошкина , Кристина Асмус
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