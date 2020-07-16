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Воссоединение: Прилучный вернул дочку и сына Муцениеце после отпуска с Карпович 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Воссоединение: Прилучный вернул Муцениеце дочку и сына
Фото: globallookpress.com
Павел Прилучный лишь в июне получил развод, хотя о расставании с Агатой Муцениеце стало известно еще в феврале. Звезда сериала «Мажор», как выяснилось, поднимал руку на супругу, а также у него бывали вспышки гнева во время ссор. Поклонники были уверены, что это и послужило поводом для раздора. Однако не прошло и месяца после развода, как он уехал в отпуск с Мирославой Карпович, известной многим по сериалу «Папины дочки».
Коллеги подтвердили, что у Павла уже давно роман с молодой девушкой. Более того, соседи видели ее в доме актера, из которого Прилучный выгнал жену. Влюбленные провели время в Крыму. Мирослава даже играла с детьми своего избранника Тимофеем и Мией. Позже выяснилось, что Муцениеце не знала, что ее наследники будут проводить время в компании любовницы их отца. Пока в СМИ всплывали новые подробности отношений актера с Карпович, он успел вернуться в Москву.
Накануне Муцениеце воссоединилась с детьми. Актриса поделилась кадрами из своей квартиры. Мия и Тимофей вечером помешали маме общаться с ее директором. Они затянули девушку в игрушечный дом.
instagram.com/agataagata/
А утром за завтраком Агата наблюдала, как ее дочка ест. «Ложку за папу ты съела, а за кого будет последняя ложка?», — спросила она. «За Аманду (подруга девочки)», — ответила кроха. «Как это мило! Каша с колбаской, Мийкино фирменное блюдо», — отметила Муцениеце.
К слову, недавно в доме актрисы появился еще один питомец. Она теперь ухаживает за пятнистым котенком. Также у нее живет шпиц Кефир и британский кот Салик. Дочка звезды с радостью отдала часть завтрака новому члену семьи.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович
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