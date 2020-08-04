Прилучный изменял Муцениеце с двумя актрисами 

Актёр Павел Прилучный , находясь в браке с актрисой Агатой Муцениеце , вёл разгульный образ жизни. Соседка артистов рассказала, что у звезды сериала «Закрытая школа» был любовный четырёхугольник.

Начались съемки фильма «Тень звезды», где Прилучный сыграл рэпера. На съёмочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега — звезда фильма «Гоголь» Юлия Франц. И он стал встречаться параллельно и с ней, и с Карпович, — возмутилась соседка.

В какой-то момент Франц устала от таких отношений и рассталась со своим коллегой, сообщает KP.ru.

Задействованный в пьесе вместе с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович актёр рассказал о начале их романа. По его словам, она буквально приворожила артиста. Несмотря на то, что поначалу он пытался убрать её из спектакля, она хитрыми уловками смогла очаровать актёра и добиться его ухода из семьи. По его словам, актриса использовала «типичные женские штучки»: кокетливый смех, закатывание глазок. Это в буквальном смысле заставило Прилучного сиять. Он выглядел счастливым, словно ребёнок.

По одной из версий, именно вмешательство Карпович привело к разводу Прилучного с Агатой Муцениеце после 10 лет брака. Хоть после развода актёр и утверждал, что в его жизни появилась другая, поклонники ему не поверили. Прошло слишком мало времени после его разрыва с женой, и Прилучного с Карпович заметили на отдыхе у моря вместе. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом были семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

На днях стало известно, что Прилучный и Карпович стали жить под одной крышей. По слухам, звезда переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце. Соседи от новой возлюбленной актёра пребывают в шоке. Они уже слышали, как Мирослава наводит свои порядки и спорит с домработницей, заявляя, что она в этом доме хозяйка, писал NEWS.ru.