Первую семью Пригожина выселили из квартиры 

Бывшая жена продюсера Иосифа Пригожина и их дети выселены из квартиры из-за крупного долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, суд удовлетворил иск компании «Бенефит» и признал Елену Пригожину и ее детей утратившими право на использование жилья.

Таким образом, компания добилась взыскания задолженности в четыре миллиона рублей по договору финансовой аренды, утверждает Mash.

«Рамблер» писал, что ранее дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что ее мама и отчим заложили квартиру, где сейчас живет бабушка, а затем возникли проблемы с ее возвращением. По ее словам, отец был против этой сделки и предупреждал, что нельзя ничего делать с недвижимостью.