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Первую семью Пригожина выселили из квартиры 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
Первую семью Пригожина выселили из квартиры
Фото: РИА Новости
Бывшая жена продюсера Иосифа Пригожина и их дети выселены из квартиры из-за крупного долга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, суд удовлетворил иск компании «Бенефит» и признал Елену Пригожину и ее детей утратившими право на использование жилья.
Таким образом, компания добилась взыскания задолженности в четыре миллиона рублей по договору финансовой аренды, утверждает Mash.
«Рамблер» писал, что ранее дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что ее мама и отчим заложили квартиру, где сейчас живет бабушка, а затем возникли проблемы с ее возвращением. По ее словам, отец был против этой сделки и предупреждал, что нельзя ничего делать с недвижимостью.
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин
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