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Илья Авербух строит новый особняк для Лизы Арзамасовой 

Экспресс газета 55 минут назад
Авербух строит новый особняк для Арзамасовой
Фото: РИА Новости
В начале июля 46-летний спортсмен Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Арзамасова подтвердили свой роман. Пару заметили вместе во время отдыха и Лиза и Илья не стали отрицать, что встречаются. Разница в возрасте в 21 год влюбленных не смущает.
То, что роман пары начался давно, поклонники и не сомневаются, так как влюбленные уже живут вместе, а особенно внимательные подписчики заметили, что Лиза вела прямой эфир из дома возлюбленного месяц назад.
Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Роднина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.
«Лиза, видимо, захотела новый дом. Если бы не Арзамасова Илья Авербух еще лет 10 жил бы в старом доме», — отметила Роднина в разговоре с «Комсомольской правдой».
Ведущая также поделилась своими догадками о том, когда именно зародился роман Лизы и Ильи. Родина считает, что пара начала встречаться еще в 2012 году, во время ледового шоу «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». На тот момент Лизе было всего 17 лет, поэтому они с Авербухом так долго не хотели предавать свою связь огласке.
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Шоу-бизнес , Илья Авербух , Комсомольская правда
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