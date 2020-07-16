Авербух строит новый особняк для Арзамасовой

В начале июля 46-летний спортсмен Илья Авербух и 25-летняя актриса Лиза Арзамасова подтвердили свой роман. Пару заметили вместе во время отдыха и Лиза и Илья не стали отрицать, что встречаются. Разница в возрасте в 21 год влюбленных не смущает.

То, что роман пары начался давно, поклонники и не сомневаются, так как влюбленные уже живут вместе, а особенно внимательные подписчики заметили, что Лиза вела прямой эфир из дома возлюбленного месяц назад.

Автор и ведущая передачи «Фигурвью» Елена Роднина рассказала, что из-за Арзамасовой Авербух начал строить новый особняк и в ближайшее время намерен туда переехать вместе с актрисой.

«Лиза, видимо, захотела новый дом. Если бы не Арзамасова Илья Авербух еще лет 10 жил бы в старом доме», — отметила Роднина в разговоре с «Комсомольской правдой».

Ведущая также поделилась своими догадками о том, когда именно зародился роман Лизы и Ильи. Родина считает, что пара начала встречаться еще в 2012 году, во время ледового шоу «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». На тот момент Лизе было всего 17 лет, поэтому они с Авербухом так долго не хотели предавать свою связь огласке.