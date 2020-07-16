Безрукову раскритиковали за фотошоп 

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Актриса Ирина Безрукова опубликовала в Instagram новую фотографию и подверглась резкой критике от пользователей соцсети.

На фото артистка позирует у дровницы в приспущенном с плеч халате.

«Вот и наступила середина лета! Вот так ждёшь его с нетерпением, а оно незаметно проходит. Успевайте наслаждаться и ловить каждую минуту этих дней, ведь не зря говорят: лето — это маленькая жизнь!» — подписала она фото.

Однако фанаты не стали подхватывать философский настрой актрисы, а обратили внимание на ее фотографию.

«Уже перебор с фильтрами, скоро на фотографиях будет младенец Ирина Безрукова», — заявила indira_hueva.

«Шопнули себя нереально…», — отметила missisliudmila.

«Это Вы?» — удивилась marinamarina7019.

Однако часть комментаторов подчеркнула, что актриса отлично выглядит и является «эталоном женственности».

«Красавица, нежная, светлая, солнышко», — отметила svetlana.shkap.

«Эталон женской красоты, очарования», — считает tyapka90.

«Рамблер» писал, что ранее Ирина Безрукова показала подписчикам фото в полупрозрачном платье с вышитыми насекомыми и вызвала их восхищение.