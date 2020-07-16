Проклова о Ефремове: «Человек болен»

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

«Ситуация очень непростая», — заявила вчера Проклова, которая дружила с отцом Ефремова актером Олегом Ефремовым

Она высказала мнение, что Ефремов болен и не хотел, чтобы произошло то, что произошло. При этом она выразила уверенность, что актер должен ответить за свои действия, несмотря на свой талант, а общество должно перестать осуждать его.