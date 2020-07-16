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Проклова назвала Ефремова больным 

Артём Кульша и ещё 7 36 минут назад
Проклова о Ефремове: «Человек болен»
Фото: ТАСС
Ситуация, в которой оказался актер Михаил Ефремов, очень непростая. Об этом актриса Елена Проклова заявила «СтарХиту».
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
«Ситуация очень непростая», — заявила вчера Проклова, которая дружила с отцом Ефремова актером Олегом Ефремовым
Она высказала мнение, что Ефремов болен и не хотел, чтобы произошло то, что произошло. При этом она выразила уверенность, что актер должен ответить за свои действия, несмотря на свой талант, а общество должно перестать осуждать его.
«Строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: "А как бы я себя повел?"», — добавила актриса.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Олег Ефремов , Михаил Ефремов , Елена Проклова , StarHit
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